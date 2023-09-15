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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المملكة المتحدة تصنف رسميًا مجموعة "فاجنر" الروسية تنظيمًا إرهابيًا

فاجنر
فاجنر
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صنفت المملكة المتحدة، رسميًا مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية على أنها تنظيم إرهابي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن الخطوة جاءت بعد ما أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي أنها ستجعل دعم المجموعة أو الانضمام إليها جريمة جنائية، وأنه يمكن أن يعاقب على انتهاك أمر الحظر بالسجن لمدة 14 سنة.

وكانت وزيرة الداخلية البريطاني، سويلا برافرمان، قد وصفت مجموعة "فاجنر" - في وقت سابق الأسبوع الماضي - بأنها "تنظيم عنيف ومدمر يعمل كأداة عسكرية خارج روسيا في عهد رئيس البلاد، فلاديمير بوتين".

فاجنر تنظيم إرهابي المملكة المتحدة
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