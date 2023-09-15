الدوري الفرنسي.. ظهور شقيق مبابي بقائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة نيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، نظيره نيس على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الفريق الباريسي، الظهور الأول لشقيق كيليان مبابي، إيثان، ليتواجد الأخوان ضمن القائمة المكونة من 20 لاعبًا، والتي تستعد لمواجهة نيس الليلة.

وتواجد إيثان مبابي رفقة كيليان، رغم الإصابة التي عانى منها الأخير مؤخرًا رفقة منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي المنقضية.

ويغيب ماركو أسينسيو، لي كانج إن، بريسنال كيمبيمبي، فابيان رويز، نونو مينديز عن المباراة بسبب الإصابة.

قائمة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس – أرناو تيناس – جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – ميلان سكرينيار – لايفن كورزاوا.

خط الوسط: مانويل أوجارتي – دانيلو – فيتور فيريرا (فيتينها) – شير ندور – كارلوس سولير – وارن زائير إيمري – إيثان مبابي.

خط الهجوم: كيليان مبابي – جونسالو راموس – عثمان ديمبلي – راندال كولو مواني – برادلي باركولا.

ويحتل باريس سان جيرمان، وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط خلف موناكو المتصدر بـ10 نقاط، فيما يأتي نيس ثامنًا وفي رصيده 6 نقاط.