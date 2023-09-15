القبض على هارب من قضية قتل عمد بـ 13 كيلو بانجو وحشيش في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين محافظة الدقهلية من ضبط عاطل ومقيم قرية كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط والسابق اتهامه فى 6 قضايا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل عمد وبحوزته 10 كيلو من مخدر البانجو و3 كيلو من مخدر الحشيش وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، و7 طلقات ومبلغ مالي حال قيامة بترويج المواد المخدرة على عملائه بنطاق المركز.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، من العميد محمد منير العدل مأمور مركز شرطة شربين، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين قيام احد العناصر الإجرامية ومقيم مركز كفر سعد محافظة دمياط بالتردد على الدائرة وترويج المواد المخدرة.

جرى تشكيل حملة مكبرة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، و بتقنين الإجراءات جرى ضبط "أحمد.ا.ع.م".ح"، 38عاما، عاطل ومقيم قرية كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط والسابق اتهامه فى 6 قضايا (سلاح أبيض-خيانة امانة- مخدرات- قتل عمد) آخرهم القضية 11187/2017 جنايات مركز كفر سعد – قتل عمد- والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 7121/2023 جنايات مركز كفر البطيخ – دمياط "مخدرات"، وبحوزته 10 كيلو من نبات البانجو المخدر، 3 كيلو لمخدر الحشيش، مبلغ مالي وقدره 25700 جنيها سلاح ناري "بندقية خرطوش" مطموسة الأرقام و 7 طلقات.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وترويجها على عملائه والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في السياق ذاته تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمرمحافظة الدقهلية من ضبط مسجل شقي خطر والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا وبحوزتة 400جرام من مخدر الهيروين وسلاحناري "فرد خرطوش" وذخيرة ذلك خلال حملة مكبرة لضبط المتجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشان جهود الحملة المكبرة التي شنها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس مباحث القسم ،ومعاونية لضبط المتجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

واسفرت الحملة عن ضبط "محمد.ا.ن.ع"، وشهرتة " القرمه "،31 عاما، عاطل ومقيم بندر ميت غمر، السابق اتهامة فى 3 قضايا (ضرب – مخدرات) وبحتة 400 جرام لمخدر الهيروين وسلاحناري فرد خرطوش وطلقة .

بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارتة الغير مشروعة.