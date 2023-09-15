بث مباشر.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي

تستعرض «البوابة نيوز» فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، وتفاصيل موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة والقنوات الناقلة، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، معلق مباراة الأهلي اليوم، تشكيل الأهلي اليوم، قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي.

هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في مختلف دول الوطن العربي، حيث يشارك المارد الأحمر في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، ويشارك اتحاد العاصمة الجزائري بصفته بطل الكونفدرالية، ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ 8 ألقاب، أما اتحاد العاصمة يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه.

وعن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023، يستضيف ملعب ستاد الملك فهد بمدينة الطائف السعودية نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023 بين الأهلي واتحاد الجزائر اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في السوبر الأفريقي 2023، فهي قنوات بين سبورت beIN SPORTS والقنوات الرياضية السعودية SSC نهائي كأس السوبر الأفريقي بشكل حصري.

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في السادسة والربع، يقوم خلالها المدير الفني بشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وتغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة الطائف في السابعة مساء اليوم، في طريقها لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

من المقرر أن يدخل مصطفى عبده إلى أرض الملعب قبل ٢٠ دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.