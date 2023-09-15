مناظرة 504 رأس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بقرية القمانة بنجع حمادي

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطرى، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي.

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى علاج ومناظرة ٥٠٤ رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج ٢٥٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج ١٥ رأس ماشية تناسلية، وعلاج ٢٦ رأس ماشية باطنة، وإجراء جراحة لعدد ١٣ رأس ماشية، هذا بالاضافة إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، وكذلك اهمية التأمين على الماشية، واهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.