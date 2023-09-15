السوبر الأفريقي.. موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب "الملك فهد" لمواجهة اتحاد العاصمة

تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فندق الإقامة بمدينة الطائف في السابعة مساء اليوم الجمعة، في طريقها لملعب “الملك فهد الدولي” لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح