غادة عبدالرازق تشارك جمهورها صورا من شخصية مسلسلها الجديد

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور جديده لها من مسلسلها الجديد "حدث بالفعل" تشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصور " حدث بالفعل تحت الحزام، أتمنى لكم مشاهدة ممتعه من خلال أحداث المسلسل"، وحققت الحلقة الأولى بعد عرضها بالأمس نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهده كبيره.

تدور أحداث المسلسل حول الأمراض النفسية، وتأثير الأشخاص المرضى على المحيطين بهم، وكيف من الممكن أن يكون أقرب الأشخاص منك مرضى ومجرمين دون علمك، المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، تأليف فادى النجار والإخراج هشام الرشيدى.

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "تلت التلاتة" بطولة غادة عبدالرازق، مصطفى درويش، محمد القس، ليلى زاهر، صلاح عبدالله، مى سليم، والإخراج حسن صالح.

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