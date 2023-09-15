إصابة عشرات المهاجرين في إيطاليا اليوم

اصطدمت حافلة تقل مهاجرين وصلوا حديثا بشاحنة شمال روما في وقت مبكر من يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل السائقين؛ إذ قامت إيطاليا بتسريع عمليات نقل المهاجرين شمالا لمحاولة تخفيف الضغط على جزيرة لامبيدوسا الصقلية.

وقالت خدمة الإنقاذ من الحرائق الإيطالية: “إن عشرة أشخاص أصيبوا أيضًا في الحادث الذي وقع على الطريق السريع A1 بالقرب من فيانو رومانو”.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الحافلة كانت تنقل المهاجرين شمالا إلى بيدمونت بعد وصولهم في الأيام الأخيرة إلى لامبيدوزا ونقلهم إلى البر الرئيسي الإيطالي.

واكتظت لامبيدوزا، وهي أقرب إلى أفريقيا من البر الرئيسي الإيطالي، هذا الأسبوع بآلاف الأشخاص الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا من تونس، التي حلت محل ليبيا كقاعدة رئيسية لعمليات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الصليب الأحمر الإيطالي إنه تم نقل نحو 700 من الوافدين الجدد قبالة لامبيدوزا يوم الخميس ومن المقرر نقل 2500 آخرين يوم الجمعة لمحاولة تخفيف الضغط على مركز اللاجئين بالجزيرة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الطبيعية حوالي 400 شخص. وقال الصليب الأحمر في بيان إنه حتى صباح الجمعة، كان المركز يستضيف حوالي 3800 شخص، بانخفاض كبير عن أكثر من 6000 شخص تم تسجيلهم هذا الأسبوع.

وقد حدث هذا التدفق على الرغم من الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع الحكومة التونسية لوقف عمليات التهريب مقابل المساعدة الاقتصادية.

ويشكل الوافدون ضغوطا على الحكومة اليمينية لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، التي تولت السلطة العام الماضي ووعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل.

وزاد حزب الرابطة، شريك ميلوني المحافظ في الائتلاف، من انتقاداته لميلوني والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، قائلا إن تدفق المهاجرين يظهر بوضوح أنه فشل.

ومن المقرر، أن يستضيف ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان في تجمع حاشد نهاية هذا الأسبوع في قاعدته في بونتيدا بشمال البلاد.

وتوجهت ابنة شقيق لوبان، السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة ماريون ماريشال، إلى لامبيدوزا يوم الجمعة لإظهار دعمها لإيطاليا، التي قالت إن أوروبا تخلت عنها للتعامل مع مشكلة المهاجرين بمفردها.

وقال ماريشال للصحفيين الإيطاليين: "جئت لدعم الشعب والحكومة الإيطاليين، لأن لامبيدوزا اليوم والحدود الإيطالية هي حدود أوروبا بأكملها". وأضاف: "علينا أن نغير سياسة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحكومة الإيطالية، التي تقف اليوم وحدها في مواجهة هذه الأزمة".

ووفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية، وصل ما يقرب من 126 ألف شخص إلى إيطاليا حتى الآن بالقوارب هذا العام مقارنة بـ 66 ألفًا هذا الوقت من العام الماضي و42 ألفًا في عام 2021. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يكون هذا العام في طريقه إلى الاقتراب من الرقم القياسي في عام 2016، عندما وبحلول نهاية سبتمبر، وصل حوالي 132,000 مهاجر. ويحمل عام 2016 الرقم القياسي الأخير للمهاجرين الوافدين عبر البحر بإجمالي 181 ألف شخص.