أوكرانيا تضرب سفنا بحرية روسية ونظام دفاع جوي في شبه جزيرة القرم

أظهرت لقطات التقطتها الأقمار الصناعية أن ضربة صاروخية أوكرانية على حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم المحتلة ألحقت أضرارا بالغة وربما دمرت سفينة إنزال برمائية روسية وغواصة من طراز كيلو.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الجارديان” فإذا تم تأكيد ذلك، فإن الضربة المباشرة للسفن في سيفاستوبول يوم الأربعاء ستكون واحدة من أكثر الضربات تدميراً ضد البحرية الروسية في الحرب، والأكبر منذ غرق طراد الصواريخ الموجهة موسكفا في عام 2022.

وفي اليوم الثاني من الضربات في شبه جزيرة القرم، أعلنت القوات الأوكرانية أنها دمرت نظام الدفاع الجوي S-400 يوم الخميس. وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات كبيرة بالقرب من يفباتوريا على الساحل الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة المحتلة حيث قالت أوكرانيا إن روسيا نشرت نظام الدفاع الجوي.

وأظهرت لقطات الأقمار الصناعية أن الصواريخ أصابت موقعًا روسيًا مضادًا للطائرات تم تحديده مسبقًا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت إذاعة أوروبا الحرة.

وتسببت الضربة الصاروخية الأوكرانية السابقة التي ضربت حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء، في حدوث انفجارات كبيرة في مركز رئيسي لبناء وإصلاح السفن في أسطول البحر الأسود الروسي. يمكن أن تؤدي الأضرار التي لحقت بالسفن إلى تعطيل الأحواض الجافة المحلية حتى تتم إزالة الحطام.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية المنشورة في 12 سبتمبر سفينة إنزال من طراز Ropucha وغواصة من طراز Kilo في الحوض الجاف، وتظهر صور الأقمار الصناعية المنشورة في 13 سبتمبر أن الهجوم الصاروخي الأوكراني دمر على الأرجح السفينتين"، كتب معهد الرصد. دراسة الحرب، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة تنشر بانتظام تحليلات للصراع.

وقال مسؤولون عسكريون روس إن سفينتين أصيبتا في الهجوم ولم يتضح حجم الأضرار. وزعم مسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية أن الضربة ربما دمرت عدة سفن.

وقال أندريه يوسوف، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، في مقابلة تلفزيونية: "لقد حدثت أضرار جسيمة ويمكننا الآن أن نقول إن السفن على الأرجح غير قابلة للاسترداد". "نعم، اليوم هناك أخبار جيدة - تدمير سفينة الإنزال الكبيرة للعدو... وكذلك الغواصة الحاملة كاليبر، وهو أمر مهم للغاية".

وأظهرت لقطات الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن التي نشرت في وقت متأخر من يوم الأربعاء أضرارا جسيمة لحقت بالسفينة البرمائية مينسك من طراز روبوتشا، والغواصة المحسنة من فئة كيلو روستوف نا دونو. والغواصة قادرة على حمل صواريخ كروز من طراز كاليبر، التي تطلقها سفن أسطول البحر الأسود بانتظام في هجمات على أوكرانيا.

وكتبت ISW: “من المرجح أن يؤدي التدمير الواضح للسفينتين إلى جعل الحوض الجاف غير صالح للعمل حتى تتمكن القوات الروسية من إزالة الحطام، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً. حجم الأضرار التي لحقت بمرافق الإصلاح خارج الحوض الجاف غير واضح، ومن المرجح أن يكون لأي ضرر يلحق بإحدى مرافق الإصلاح الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم المحتلة آثار مدوية في حالة وقوع المزيد من الضربات [الأوكرانية] على الأصول البحرية الروسية. ".

أفادت مصادر روسية وأوكرانية أن الغارة على حوض بناء السفن نُفذت باستخدام صواريخ Storm Shadow التي سلمتها المملكة المتحدة وأطلقت من طائرات أوكرانية. شكر قائد القوات الجوية الأوكرانية طياريه على "عملهم القتالي الممتاز" بعد وقت قصير من غارة سيفاستوبول.

لم تفقد روسيا غواصة في القتال منذ عام 1945، وكانت آخر خسارة لغواصة في وقت السلم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومن المحتمل أن الضربة على أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية تم تنفيذها باستخدام صواريخ كروز نبتون، المصممة للاستخدام ضد السفن.

وأظهرت لقطات الأقمار الصناعية عددا من الحفر بالقرب من موقع بطارية إس-400 على ساحل شبه جزيرة القرم تم تحديدها سابقا في الصور التي التقطها السياح في عام 2022.

وفي الغارة، استهدفت الطائرات بدون طيار الأوكرانية أولا البنية التحتية للرادار لتعمية الدفاعات الروسية ثم الهدف.

واشتبكت صواريخ كروز نبتون مع البطارية المضادة للطائرات.