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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الموريتاني يعزي الشعب الليبي بعد الكارثة الإنسانية جراء العاصفة "دانيال"

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
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أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن أصدق التعازي وأخلص المواساة للشعب الليبي الشقيق بعد الكارثة الإنسانية الأليمة جراء العاصفة "دانيال" والفيضانات التي اجتاحت ليبيا.

وأكد الرئيس الغزواني، في بيان بثته الرئاسة الموريتانية في نواكشوط، تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين مع الشقيقة ليبيا.

وأضاف الرئيس الموريتاني: "في وقت ما زالت تتكشف فيه الأضرار البشرية والمادية التي خلفها الإعصار والفيضانات في ليبيا، نعبر عن أصدق التعازي وأخلص المواساة للشعب الليبي الشقيق بعد الكارثة الإنسانية الأليمة، مع تأكيدنا لتعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين معهم سائلين الله أن يحفظ ليبيا وشعبها من كل مكروه".

ليبيا دانيال موريتانيا
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