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الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إغلاق مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها، أمس، على ارتفاع.
فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 331.58 نقطة ما يعادل 1 % عند 34907.11 نقاط، كما ارتفع مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) 37.66 نقطة ما يعادل 0.8 % عند 4505.10 نقاط، فيما ارتفع مؤشر ناسداك 112.47 نقطة ما يعادل 0.8 % عند 13926.05 نقطة.
وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الذهب الذي يحوم قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وفي العقود الآجلة، أغلقت عند 1،932.80 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

الأسهم الأمريكية مؤشر ناسداك البورصة
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