انتهاء الدرة التدريبية لمستشاري هيئة قضايا الدولة

حضر اليوم الخميس، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بفندق رومانس بمحافظة الإسكندرية، حفل ختام الدورة التدريبية لمستشاري وأعضاء الهيئة عن عقود الاستثمار.

حيث قام المستشار رئيس الهيئة بتسليم الشهادات.

وحضر الحفل كل من نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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