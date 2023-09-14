رئيس مدينة مطاي يتابع رفع مخلفات المقلب الوسيط بمرزوق

واصلت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي برئاسة السيد المحاسب هشام فايز، اليوم الخميس رفع المخلفات من المقلب الوسيط بقرية مرزوق التابعة لمجلس قروي منبال بمطاي باستخدام معدات الوحدة المحلية وبالتعاون مع الحملة الميكانيكية تحت إشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز وبحضور عادل عبد الوهاب رئيس القرية ومسئولي إدارة البيئة والمخلفات الصلبة.
وقال رئيس المركز، إن هذه الحملة تأتي في إطار متابعة العمل اليومي والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المركز، والتي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة، والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدة المحلية للمدينة والقرى حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وحفاظا على المظهر الحضاري لمدينة مطاي حيث يتم رفع مخلفات المقلب الوسيط بقرية مرزوق ونقله الي الظهير الصحراوي الشرقي وبعد الانتهاء من رفع المخلفات من المقلب سيتم رش المقلب حفاظا علي الصحة العامة
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بمنظومة النظافة بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي. ورفع مخلفات المقالب الوسيط أولا بأول.