اليوم عزاء الفنانة الراحلة كاريمان بالحامدية الشاذلية

استقبلت أسرة الفنانة الراحلة كاريمان العزاء اليوم الخميس بجامع الحامدية الشاذلية بعد صلاه المغرب بحضور أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين و اصدقاء نجلها

يذكر ان أدت أسرة الفنانة كاريمان، صلاة الجنازة عليها بعد صلاة ظهرأمس الأربعاء في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها وتم دفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر.

كاريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

شاركت فى العديد من افلام الزم الجميل و منها الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.