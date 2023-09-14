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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

الأرصاد
الأرصاد
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن بقايا العاصفة دانيال انتهت ومرت على مصر بسلام خلال الأيام الماضية دون حدوث أي أضرار على مستوى الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم،  في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم، أن هناك استقرار تام في حالة الطقس، ولا توجد أي فرص لسقوط الأمطار، لافتا إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية لتسجل القاهرة الكبرى 33 إلى 34 درجة مئوية.


تابعت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في محافظات الصعيد بين  38 إلى 39 درجة مئوية، لتشهد فترات الليل والساعات الباكرة من الصباح تحسنا كبيرا في حالة الطقس لنشاط حركة الرياح، موضحة أنه لا توجد أي تقلبات جوية خلال الأيام القليلة القادمة.

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