الإسعاف الليبى: مصر قدمت الإمكانات اللازمة لدعم منكوبى الفيضانات

قال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، إن فرق الإنقاذ تمكنت، أمس، من إخراج الكثير من العالقين تحت الأنقاض في مدينة درنة الليبية بعد تعرضها لإعصار أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.



وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن فرق الإنقاذ تواصل عملها حتى اليوم لانتشال العالقين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه تم استخراج عائلة بالكامل من تحت الأنقاض.

وأضاف أنه من الصعب حصر الضحايا حتى الآن، ولا توحد إحصائيات رسمية حتى مساء هذا اليوم نظرًا لصعوبة الوضع، حيث تفرقت فرق الإنقاذ في جميع الأحياء المتضررة سريعًا لإنقاذ المواطنين واستخراج الجثث سريعًا قبل انتشار الأوبئة والأمراض.



وتابع:"المستلزمات في درنة وطرابلس تكاد توشك على نفاد خدماتها ومستلزماتها، إضافة إلى أن هناك معضلة في توفير المياه بالمستشفيات والكهرباء، ويتم العمل على تلك الأزمات من خلال غرف العمليات بالعاصمة".

واستطرد:" تلقينا الكثير من المساعدات من بعض الدول العربية ومنها مصر، مصر قدمت الإمكانات اللازمة لدعم منكوبي الفيضانات بليبيا".