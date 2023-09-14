ضمن مبادرة حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 1499 مواطنًا بالشيخ زويد

أكد الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن قوافل "حياة كريمة" التابعة لجامعة الأزهر بدأت اليوم أعمالها بمستشفى الشيخ زويد وتستمر حتى غدا الجمعة.

وأشار إلى أن القافلة الطبية الشاملة التابعة لجامعة الأزهر، أجرت فى اليوم الأول لها بمستشفى الشيخ زويد، الكشف الطبى على ١٤٩٩ مواطن فى مختلف التخصصات.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة الطب العلاجى والمستشفيات، أنه تم اجراء فحص معملى لـ عدد 102شخصا، وإجراء عدد 66 أشعة وعدد 69 سونار، و80 تحليل معملي للمواطنين كما تم تحويل ١٤حاله لإستكمال الفحص والعلاج بالمستشفى.

كما أوضح الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام أن القافلة تضم عيادات الجراحة وأنف وأذن وأوعيه دمويه والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم ويتم صرف العلاج بالمجان للمواطنين، مشيرا إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى لعدد ٨٥ مواطن خلال اليوم.

كما أكدت فاتن صبري أخصائي الإعلام بمديرية الصحة أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، في إطار مشروع القوافل الشاملة حياة كريمة لخدمة أهالي الشيخ زويد.