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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب
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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،اليوم الخميس عددا من أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة .

جاء ذلك بحضور النائبين مجدى ملك، ومصطفى خالد فتح الباب، عضوا مجلس النواب.

بحث المحافظ عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر النواب ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، كما حرص المحافظ، على طمأنة النواب على توافر جميع السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا فتح معرض" أهلا مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية .

كما وجه النائبين، الشكر لمحافظ المنيا، وجميع الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية ، لضمان حياة كريمة للمواطنين.
 

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SHER5L2A0727
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حل المشكلات حياة كريمة للمواطنين طلبات المواطنين
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