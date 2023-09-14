محافظ المنيا يستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،اليوم الخميس عددا من أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة .



جاء ذلك بحضور النائبين مجدى ملك، ومصطفى خالد فتح الباب، عضوا مجلس النواب.

بحث المحافظ عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر النواب ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، كما حرص المحافظ، على طمأنة النواب على توافر جميع السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا فتح معرض" أهلا مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية .



كما وجه النائبين، الشكر لمحافظ المنيا، وجميع الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية ، لضمان حياة كريمة للمواطنين.

