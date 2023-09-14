العراق: ضبط 7 عناصر إرهابية خطرة في محافظتي الأنبار ونينوى

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، توقيف 7 عناصر إرهابية خطرة في محافظتي الأنبار ونينوى، في إطار مكافحة الإرهاب وتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، فإنه بعمليات منفصلة واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والموظفين وقريتي أبو كدور والبوير ومنطقة الجدعة وحي الشفاء.

أسفرت العمليات عن ضبط ٧ متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الموصل والفلوجة وإحدى مناطق غربي نينوى، وقد تم تسليمهم الى جهات الطلب أصوليًا بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقبل يوم من العملية، ناقش نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول قيس المحمدي مع مدير عام الاستخبارات والأمن، وضباط المديرية العامة، زيادة وإدامة الجهد الاستخباري والأمني من أجل تفويت الفرصة على الإرهاب فضلا عن تعقب من يحاول الإخلال بالأمن، وترويع المواطنين ومواجهة التحديات المختلفة وتوظيف الجهود الفنية وموارد المراقبة الفنية بهدف متابعة العمل على حماية الأمن والاستقرار.

وأشاد نائب قيادة العمليات المشتركة بالجهد الفني والعلمي للمديرية بتقييم قواطع العمليات والجهود المشتركة الناجحة والنوعية لمطاردة وتعقب عناصر داعش الإرهابية المنهزمة.