الزمالك يعقد جلسة مع مسئولي السفارة المصرية قبل مواجهة أرتا سولار

حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع مسؤولي السفارة المصرية بدولة تنزانيا، عقب وصول بعثة الفريق الأول، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم عبد الواحد السيد مدير الكرة ورئيس البعثة، التحية والشكر للسفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، وعمرو سليم نائب السفير، إسلام جلال قنصل مصر في تنزانيا، أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة، على المجهود المبذول من جانبهم عقب وصول البعثة وتذليل كافة العقبات والاطمئنان على راحة الفريق.

من جانبه أكد السفير شريف إسماعيل خلال حديثة مع عبد الواحد السيد، على سعادته بتواجد الزمالك في تنزانيا بجانب فريق مودرن فيوتشر ممثلين عن مصر في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف أنه سيتم تلبية كافة متطلبات البعثة، وتوفير كافة سبل الراحة خلال تواجد الفريق في تنزانيا، وأعرب عن أمنياته للفريق بتحقيق الفوز على أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي على التقاط الصور مع مسؤولي السفارة المصرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر يوم السبت المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.