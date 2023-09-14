السبت.. "السيمفوني" يعزف أعمال موتسارت وروسينى وشومان على المسرح الكبير

يحيى أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا تحت عنوان "الأسلوب الكلاسيكى" بقيادة المايسترو محمد شراره ومشاركة العازفان عبد الحميد الشويخ "فيولينة" وسيندى محمد "ڤيولا"، وذلك في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، الموافق ١٦ سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها: افتتاحية ويليام تل لـ"روسيني"، وسيمفونيا كونشيرتانت للفيولينه والفيولا والأوركسترا لـ "موتسارت" والسيمفونية الأولى لـ "شومان" التى يطلق عليها الربيع .

تأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى.

كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنيةمتعددة في مختلف ارجاء العالم.