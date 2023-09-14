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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في العيد القومي للشرقية.. افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ إفتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 56 مليون و 800 الف جنيه بمركز الإبراهيمية بقطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة- الكهرباء) جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من إحلال ملعب مركز شباب الخضاريه بتكلفة 800 ألف و إحلال ملعب مركز شباب السدس بتكلفة مليون جنيه و إحلال ملعب مركز شباب الابراهيمية بتكلفة مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة الشهيد علي اسماعيل أحمد /س بتكلفة 5 مليون جنيه ، ومدرسة منشأة التحرير / س بتكلفة 9 مليون جنيه.

وفى قطاع الكهرباء تم الإنتهاء من أعمال موزع جهد متوسط السدس بتكلفة 40 مليون جنيه.

40 مليون 6 مشروعات إحتفالات المحافظة بعيدها القومي أبناء المحافظة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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