ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا اليوم الخميس، من ضبط 77 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 77 مخالفة، منها 70 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن -خبز غير مطابق للمواصفات -بيع بأزيد من السعر -توقف عن الإنتاج)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 7 مخالفات، تنوعت ما بين (سلع مجهولة المصدر –عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.