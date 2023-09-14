افتتاح معرض المشغولات اليدوية "أيادى مصر" بمصنع السكر بكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بافتتاح معرض المشغولات اليدوية "أيادى مصر" بمصنع سكر كوم أمبو، وذلك بحضور أحمد سعيد منسق وحدة منصة أيادى مصر، والدكتورة أسماء بسطاوى مديرتنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مدير العلاقات العامة بمصنع السكر .

ومن جانبه أكد أحمد سعيد منسق وحدة منصة أيادى مصر بالمحافظة، أن المعرض تم تنظيمه بمشاركة نوادى المرأة بمديرية الصحة وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للواء أشرف عطية بإستمرار الجهود وتفعيل بروتكولات التعاون المبرمة للتوسع في تنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة التى تهدف إلى دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة بإعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دورها في إيجاد الفرص المناسبة لتحقيق الترويج والتسويق الجيد وتشجيع المرأة والشباب لإستثمار مهاراتهم وأفكارهم الإبداعية في إنتاج المزيد من الأعمال والمشغولات الحرفية المميزة .

كما أوضح أحمد سعيد، أن المعرض شمل عدد من الأقسام والمنتجات المتنوعة ومنها الملابس والمنسوجات ، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية بإستخدام جريد النخل وخامات البيئة ، فضلاً عن الحلى والإكسسوارات ومنتجات الخرز، وغيرها من المنتجات الحرفية والبيئية الأخرى .

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