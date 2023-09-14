مقتل 30 من حركة الشباب الإرهابية في الصومال

أعلن الجيش الصومالي، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد عناصر من حركة الشباب الإرهابية، في ولاية جلمدج الإقليمية بوسط البلاد، مشيرًا إلى مقتل 30 مسلحًا خلال العمليات.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الخميس، "تأتي هذه العملية في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد مليشيات الخوارج، في مناطق بجنوب ووسط الصومال".

وطبقًا للوكالة، "تمكن الجيش الوطني في العمليات العسكرية التي ينفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين في تقويض قدرات مليشيات الخوارج، وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد".

وأكد نائب رئيس الوزراء الصومالي، صالح أحمد جامع، قبل أيام، أن ميليشيات "الشباب الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي تحتضر، وآن وقت التصفية ضد المتمردين.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، عن جامع قوله في تظاهرة بمحافظة بنادر، إن "الإرهاب انهزم أمام الجيش في كافة صولاته، كما بدأ قادته الفرار من عمليات القوات المسلحة، والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية، في جميع المناطق الكائنة بولايات جلمدج، وهيرشبيلي، وجنوب الغرب، وجوبالاند".

وأضاف أن "السكان المحليين يشمون نسيم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من بطش الإرهابيين".