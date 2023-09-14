السوبر الإفريقي.. رغبة الأهلي في حصد اللقب الـ9 تصطدم بطموحات اتحاد العاصمة الجزائري

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة في إطار لقاء السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة الغد التي يستضيفها ملعب "الملك فهد" بمدينة (الطائف) بالمملكة العربية السعودية، بصفته بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض اتحاد العاصمة الجزائري اللقاء بصفته بطل مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد فوزه في النهائي على فريق الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه عقب التغلب في النهائي على فريق يانج أفريكانز التنزاني.

ويخوض الأهلي غدا لقاء السوبر الإفريقي للمرة الـ11 في تاريخه، حيث يملك المارد الأحمر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري برصيد 8 ألقاب حققها أعوام (2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021)، فيما خسر مباراة السوبر مرتين من قبل عامي 1994 و2015.

أما فريق اتحاد العاصمة الجزائري، فسيسجل غدا ظهوره الأول في كأس السوبر الإفريقي، حيث لم يسبق له التواجد في البطولة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منذ عام 1993، فيما يعد اتحاد العاصمة الفريق الجزائري الثالث الذي يشارك في كأس السوبر الإفريقي، بعد فريقي وفاق سطيف بطل المسابقة عام 2015، وشبيبة القبائل الذي خسر لقب عام 1996.

وعلى مستوى الدول، تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر حصدا للقب السوبر الإفريقي برصيد 12 بطولة مقسمة إلى 8 بطولات للنادي الأهلي، و4 بطولات للزمالك، تليها المغرب التي نالت 5 ألقاب للسوبر الإفريقي من خلال 4 فرق هي: "الرجاء (لقبان) والوداد ونهضة بركان والمغرب الفاسي".

تأتي تونس في المركز الثالث برصيد 3 ألقاب عن طريق فريقي النجم الساحلي (مرتان)، والترجي، تليها الكونغو الديمقراطية في المركز الرابع برصيد 3 ألقاب أيضا، كلها جاءت عن طريق فريق مازيمبي.

وقبل مباراتهما غدا، سبق للأهلي مواجهة فريق اتحاد العاصمة مرتين فقط من قبل، وكان ذلك في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة عام 2005، حيث تمكن الأهلي من الفوز في مباراة الذهاب بالجزائر بهدف دون رد، قبل أن يحسم التعادل بهدفين لمثلهما مباراة الإياب في القاهرة.

وبمتابعة تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية ككل، سنجد أن هناك تفوقا واضحا للأهلي، حيث سبق له اللعب أمام الفرق الجزائرية في 19 مناسبة من قبل، فحقق 9 انتصارات، وتعادل 6 مرات، وتلقى 4 هزائم.

ويأمل الأهلي في مواصلة نجاحاته التي حققها الموسم الماضي بعد حصد خمسة ألقاب (الدوري الممتاز، كأس مصر، دوري أبطال إفريقيا، وبطولتان للسوبر المصري)، وإضافة لقب جديد سيكون السادس للفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

وسافر الأهلي إلى المملكة العربية السعودية بقائمة شبه مكتملة، وبتواجد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الثلاثي "إمام عاشور، المغربي رضا سليم، والفرنسي إنتوني موديست"، فيما يغيب عن الفريق كل من عمرو السولية ومحمود متولي بداعي الإصابة.

وضمت قائمة الأهلي، "محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في حراسة المرمى، رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وكريم الدبيس في الدفاع، أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو في الوسط، صلاح محسن ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم".

وكان الأهلي قد استعد لانطلاق الموسم الجديد بإقامة معسكر خارجي في النمسا تخلله خوض مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني، انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1، كما لعب الفريق لقاء وديا آخر بالقاهرة أمام طلائع الجيش، وانتصر الأهلي بهدف دون رد.

ويستعد الأهلي لموسم حافل بالبطولات والمباريات، حيث سيشارك بطل مصر خلال الموسم المقبل في مسابقات "الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والدوري الإفريقي لكرة القدم، وكأس العالم للأندية، والسوبر المصري للأبطال" بخلاف مباراة السوبر الإفريقي غدا.