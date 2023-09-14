رئيس قضايا الدولة يزور مكتبة الإسكندرية.. صور

زار، أمس الأربعاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة مكتبة الإسكندرية بالمحافظة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الأستاذ الدكتور أحمد زايد المدير التنفيذي لمكتبة الإسكندرية ووفد من قيادات المكتبة حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين والاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون في المجال القانوني والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية تقديرًا واعتزازًا".

حضر الزيارة كل من السادة نواب رئيس الهيئة:

المستشار رفعت محمد المحلاوي رئيس قطاع غرب الدلتا ثان.

والمستشارة مرزوقة اسماعيل عبد السلام رئيس قطاع غرب الدلتا أول

(عضوا المجلس الأعلى للهيئة)

والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار دكتور فوزي شادي

والمستشار دكتور محمود عرفات

والمستشار وليد عناني

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

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