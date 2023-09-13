مهاجم الأهلي الجديد يوجه رسالة للجماهير

تحدث أنتوني موديست مهاجم الأهلي عن علاقة أسرته بكرة القدم قائلًا: «ابني يحب كرة القدم ويلعب دومًا، وسواءً لعب الكرة أو أي رياضة أخرى، فالمهم أن يكون سعيدًا بممارستها، أما أبي فكان لاعب كرة قدم في نادى سانت إتيان، لكن مع الأسف فقد رحل ولم يعد هنا، وأعتقد أنه سعيد الآن عندما يراني في ناد كهذا، سيكون فخرًا بالنسبة له، عائلتي من أهم الأمور في حياتي وستظل في الوقت الحالي في ألمانيا».

وأوضح موديست أنه لعب مع روبرتو فيرمينو، وهو لاعب ممتاز لديه موهبة رائعة، وتربطه به علاقة جيدة، كما أن مستقبل «بالنجهام» سيكون رائعًا لو أكمل طريقه مع ريال مدريد، فهو لاعب رائع، وبكل تأكيد سيحصل على الكرة الذهبية في المستقبل لو استمر هكذا.

واختتم أنتوني حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي: «تحياتي للجماهير. أنا سعيد وفخور جدًّا لأنني هنا، وسأرتدي هذا القميص الذي يعني لي الكثير، وسأحرص على تحقيق أكبر نجاح ممكن».