«تجارية المنيا»: ندرس إقامة معارض «أهلا مدارس» بجميع مدن المحافظة

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 12:22 ص

قال المهندس وائل علي قطب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا أن الغرفة تدرس إقامة معارض «أهلا مدارس» بجميع مراكز المحافظة بعد نجاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة المنيا؛ وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية كلنا واحد.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أمس الأربعاء، مضيفًا أن الغرفة ترغب في تخفيف الأعباء على كاهل الأسر بجميع مراكز المحافظة بإقامة معارض أهلا مدارس لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتنسيق مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



الجدير بالذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا افتتح أول أمس الثلاثاء معرض" أهلا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة فى متناول الجميع والمقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا .



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والمحاسب أحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا ونائبه المهندس أحمد حسن أبو الليل و اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة .



وأكد المحافظ على إقامة عدد من المعارض المماثلة بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة "كلنا واحد " للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط و ملابس و أحذية و أدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، موجها مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة و الالتزام بها طوال أيام المعرض.