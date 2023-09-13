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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإفريقي| ثلاثي الأهلي يتحدث عن مواجهة اتحاد العاصمة

الأهلي
الأهلي
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عبر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر، عن سعادتهم الكبيرة بخوض مباراة  السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهير النادي، خاصة أنها بطولة مهمة في بداية الموسم.

وأكد الثلاثي أن مباراة اتحاد العاصمة ستكون صعبة، أمام فريق محترم يضم عناصر مميزة، مما يجعل المواجهة ذات طبيعة خاصة.

وأشار اللاعبون إلى أن الأجواء في معسكر الفريق إيجابية للغاية، وأن هناك دوافع كبيرة لدى الجميع من أجل حصد اللقب الإفريقي.

وكان  الأهلي قد خاض مرانه الأول مساء اليوم  على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

الأهلى محمد هاني محمود عبد المنعم كهربا كهربا طاهر محمد طاهر
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