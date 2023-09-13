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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم المنيا يشهد الحفل الختامي لهيئة إنقاذ الطفولة

وكيل تعليم المنيا
وكيل تعليم المنيا يشهد الحفل الختامي لهيئة إنقاذ الطفولة
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شهد  حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن ومدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار  الحفل الختامى الذى أقامته هيئة إنقاذ الطفولة اليوم الأربعاء  لانتهاء أنشطة مشروع قرية  متعلمه والذى تنفذه الهيئة بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

جاء ذلك تحت رعاية اللواءأسامة القاضي محافظ المنيا  بحضور على الصغير مدير عام الشئون التنفيذية و د/ عزة ممثل هيئة انقاذ الطفولة بمصر  ود/ مايكل كمال مدير مشروع قرية متعلمة وسناء حسنى مدير ادارة التعليم المجتمعى ومحمد مختار ادارة المشاركة المجتمعية ولفيف من قيادات المحافظة وممثلى الهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى تمت اليوم احتفالية ختام مشروع قرية متعلمة والذى تم تنفيذه بمدارس التعليم المجتمعى على مستوى المحافظة.

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هيئة إنقاذ الطفولة مؤسسات المجتمع المدني محافظة المنيا مدارس التعليم المجتمعى مديرية التربية والتعليم بالمنيا
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