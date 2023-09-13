محافظ جنوب سيناء: النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي إلى 5 سنوات وستة أشهر

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2023/ 2024 من سن ست سنوات إلى سن خمس سنوات وستة أشهر، وذلك استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائى، وللوصول الي الكثافة المقررة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى انه توجد أماكن خالية ببعض مدارس المدن والوديان حيث لا تصل الأعداد المقبولة بالصف الأول الابتدائي للكثافة المقررة، لافتا إلى ان تكون الأولوية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لمن هم في سن الالزام وحتى ان لم يكن مقيد برياض الأطفال بالمدرسة طالما داخل المحيط الجغرافي للمدرسة، وتستكمل الكثافات بالمدارس التي بها رياض اطفال من الاطفال الاكبر سنا بها، وباقي الاطفال يتم تنسيقهم علي المدارس التى بها اماكن شاغرة.

وأضاف “عقل” انه لا يجوز فتح فصول جديدة خاصة بصغار السن، كما لا يجوز أيضا تحويل التلاميذ صغار السن من المدارس التي تم تنسيقهم عليها الا بعد اتمام الحلقة الابتدائية، كما لا يجوز ايضا التحويل لمحافظات اخرى الا في حالة نقل إقامة ولي الأمر لتلك المحافظة.

واشار الي انه يتم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات صغار السن وترتيبهم تنازليا من الاكبر الى الاصغر وتنسيقهم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة مع مراعاة محل إقامة ولي الأمر قدر المستطاع.