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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تنقل «البوابة نيوز» فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية التي يلقيها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من كنيسة مارجرجس بالمكس في الإسكندرية.

 

يشارك في العظة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وعدد كبير من شعب الكنيسة.

انطلقت العظة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، وتبث عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي  التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية.


جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

 


 

بث المباشر البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الإسكندرية كنيسة مارجرجس بالماكس
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