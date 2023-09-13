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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هانيا الحمامي ومازن هشام يواصلان مسيرة الانتصارات ببطولة قطر للإسكواش

مازن هشام
مازن هشام
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نجحت هانيا الحمامي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا، في تحقيق الفوز على الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة الـ8 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-1) (11-7) (7-11) (12-10).

ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي" غدًا الخميس مع الأمريكية أماندا صبحي، المصنفة الـ7 عالميًا.

كما تأهل مازن هشام لاعب وادى دجلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، بعد فوزه على اللاعب علي أبو العنين بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-6). 

ومن المقرر أن يلتقي "هشام" غدًا الخميس مع الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الـ3 عالميًا.

وتعد بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

 

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