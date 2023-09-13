تراجع أسعار الذهب عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية

الأربعاء 13/سبتمبر/2023 - 07:27 م

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد ارتفاع الدولار، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع معدلات التضخم 3.7 % خلال أغسطس الماضي، ما يعزز من التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لن يتجه لإنهاء دورة التشديد النقدي، مع الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى نهاية 2023.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم، وعقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2195 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1910 دولارات.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2509 جنيهات، وسعر عيار 18 سجل مستوى 1882 جنيهًا، وسجل عيار 14 مستوى 1464 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17560 جنيهًا.

وأعلن مكتب العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم العام لشهر أغسطس بنسبة 0.6%، فيما اتسع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار النفط والغذاء، بنسبة 0.3%، أي أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 0.2%.

ومع ذلك، عززت البيانات توقعات المتداولين بتثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الشهر الجاري.