بيلسا يثير قلق جماهير ليفربول قبل مواجهة وولفرهامبتون بشأن نونيز

أثار الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، قلق جماهير ليفربول بشأن المهاجم داروين نونيز، قبل مواجهة وولفرهامبتون المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يواجه ليفربول، نظيره وولفرهامبتون، يوم السبت المقبل على ملعب استاد مولينيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك نونيز في مباراة أوروجواي ضد تشيلي، بالجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، واستبدل بين شوطي مباراة منتخب بلاده أمام الإكوادور.

وقال بيلسا لصحيفة «ليفربول إيكو»: «داروين نونيز وصل إلى المعسكر وهو يعاني من بعض المشاكل العضلية مما حد من تحركاته».

وأضاف مدرب أوروجواي: «اعتقدت أنه من الضروري استبداله بين شوطي لقاء الإكوادور؛ لأنه بذل جهدا كبيرا في الضغط والهجوم خلال مباراة تشيلي».

بيلسا

وأثارت تصريحات بيلسا، قلق جماهير ليفربول، حول مشاركة نونيز في لقاء وولفرهامبتون، لكن بحسب الصحيفة البريطانية، يعود المهاجم الأوروجوياني إلى الميرسيسايد ويخضع لقياسات بدنية، لتقييم حالته والفصل في مشاركته مع الفريق في المباراة المقبلة.

داروين نونيز، تألق قبل فترة التوقف الدولي المنقضية مع ليفربول، حيث سجل هدفين بعد مشاركته كبديل، ليقود الريدز لانتصار ثمين على نيوكاسل يونايتد بالجولة الثالثة من البريميرليج بهدفين مقابل هدف، كما شارك أساسيًا أمام أستون فيلا بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.