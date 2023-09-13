رئيس مجلس السيادة بالسودان يصل تركيا في زيارة رسمية

وصل اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فى زيارة رسمية.

وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.