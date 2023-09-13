بعد فسخ خطبتها.. طالبة تحاول إنهاء حياتها  بـ"حبة الغلة" فى الدقهلية 

أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادى بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياتها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال "حبة الغلة"، وذلك بعد مرورها بحالة نفسية سيئة لفسخ خطبتها وجري إيداعها بمستشفي السنبلاوين المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى السنبلاوين المركزى بوصول"بسملة.ح.ص.أ، 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة قرية البقلية مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة الى المستشفي وبسؤال والدتها 54 عاما، ربة منزل، قررت بتناول نجلتها قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال والمعروفة بـ"الحبة القاتلة"، مما أدى إلى حدوث إصابتها، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطبتها ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر 9061 إداري مركز المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.