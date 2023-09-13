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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين صبري تستعرض لياقتها في أحدث ظهور لها من داخل الجيم

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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نشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أحدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

وظهرت من خلال الصور تمارس الرياضة فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وتستعرض لياقتها، وعلقت على الصور "ممارسة الرياضة فى الصباح".

من جانبها تشارك الفنانة ياسمين صبرى خلال الموسم السينمائى بفيلم "البعبع"، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد انور، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوى.

تجسد ياسمين صبرى دور طبيبة صيدلانيه تقع فى قصة حب مع مجرم تائب ويجسده الفنان أمير كرارة وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى تستعد للمشاركة فى الموسم السينمائى الصيفى بفيلم "أبو نسب" بعد التأجيل، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة علاقة النسب وما يتبعها من مناقشة بعض المشاكل بين العائلات، فى إطار كوميدى اجتماعى وسط تصاعد للأحداث.

IMG_20230913_154442
IMG_20230913_154442
ياسمين صبري أمير كرارة البعبع محمد إمام ابو نسب
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