وفد وزارة الشباب يتفقد عددا من المنشآت بمدينتي رفح والشيخ زويد

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واصل وفد الوزارة جولاته الميدانية بمراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء، بتفقد مركز تدريب اللياقة البدنية "النسور" ومركز تدريب الفتاة "١٠٠٠ فتاة .. ١٠٠٠ حلم" بمركز شباب الظهير، مهرجان الرياضة من أجل التنمية "مهارتي.. لياقتي" بالتعاون مع اليونيسف بمركز شباب الشيخ زويد، معسكر "يالا كامب" علي شاطئ مدينة الشيخ زويد, والتي تنفذها الوزاره من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبينًا أن إطلاق الوزارة لمشروعات وبرامج التنمية الرياضية، يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية وسيناء، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، وذلك في ضوء الدور التنموي للوزارة داخل المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزاره رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير, د. عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ا.ايمان عبدالجابر وكيل الوزاره رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني, ا.ايهاب حسن عبدالوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وممثلي الادارات المركزية بالوزارة والمديرية.