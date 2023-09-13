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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مديرية الرياضة بالمنيا تواصل تنفيذ الندوات التوعوية والقوافل الدعوية بمراكز الشباب

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تواصل تنفيذ الندوات التوعوية
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا  اليوم الاربعاء ندوات وأنشطة متنوعة علي مستوى مراكز شباب المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأهمية استثمار طاقات الشباب ورفع الوعي الفكري والثقافي لدى الشباب والنشء من أبناء المحافظة.

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إنه تم تنفيذ لقاء حواري لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ضمن خطة التثقيف السياسي بمركز شباب اطسا البلد بإدارة شباب سمالوط وذلك للتوعية بضرورة التأكد من مصدر المعلومات والتصدى للشائعات والأفكار الهدامة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة الشائعات والظواهر السلبية.

وعلى صعيد آخر، نظمت مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع منطقة وعظ المنيا ندوات دينية بمركز شباب اطسا المحطة بإدارة شباب سمالوط، ضمن سلسلة القوافل الدعوية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأزهر الشريف؛ إذ تهدف القوافل الدعوية إلى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة، وتسليط الضوء على محاور التنمية فى مختلف المجالات وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان الفكرية ومحاربته للشائعات الكاذبة.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظ المنيا برلمان الطلائع والشباب الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى
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