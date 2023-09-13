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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الطالبة نورهان خلاف تحصد الميدالية الفضية في المسابقة الدولية "سحر الصداقة"

مدرسة جمال عبدالناصر
مدرسة جمال عبدالناصر بطور سيناء
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هنأت أسرة مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية والثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بجنوب سيناء، الطالبة نورهان خلاف ثابت، الصف الثالث الثانوية؛ لفوزها في المسابقة الدولية “سحر الصداقة”، وحصولها على الميدالية الفضية، متمنية لها مزيدا من الإبداع والتميز والتفوق.

كان مكتب مستشار مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة "سحر الصداقة" علي مستوى العالم، حيث حصلت الطالبة نورهان خلاف (جنوب سيناء)، على الميدالية الفضية.

وتهدف المسابقة إلى:

  • التعرف على تاريخ وتراث الشعوب المختلفة.
  • تسعى المسابقة إلى زيادة اهتمام الأطفال بثقافات وتقاليد الشعوب المتخلفة.
  • تسعى إلى خلق الاحترام المتبادل والصداقة بين أطفال العالم .
  • تهدف المسابقة إلى معرفة وكشف القدرات الإبداعية للأطفال والشباب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجهت خطابا لمديريات التربية والتعليم، بشأن تنظيم المسابقة الدولية السنوية لرسومات الأطفال "سحر الصداقة "، والتي ستعقد تحت عنوان " الحكاية الخيالية المفضلة لدي أو بطلي المفضل في القصص الخيالية".

وجاء نص الخطاب كالتالي:

"في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الخارجية الاذربيجانية بشأن تنظيم المسابقة الدولية السنوية لرسومات الأطفال "سحر الصداقة"، والتي ستعقد تحت عنوان "الحكاية الخيالية المفضلة لدي او بطلي المفضل في القصص الخيالية".

وشدد الخطاب، بالتنبيه على الموجه العام الأول بنشر وتنفيذ هذه المسابقة لجميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 16 عاما بالمشاركة من خلال إرسال الأعمال عبر البريد الإلكترونى.

 

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