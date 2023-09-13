بعد أدائه أمام تونس.. صلاح يثير غضب المصريين والبعض يصفه بـ"المتخاذل"

أثار المستوى الذى ظهر عليه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، فى مباراة تونس الودية، استياء وغضب الجماهير المصرية بعد الهزيمة الثقيلة من الضيف.

وتعرض منتخب مصر لهزيمة ثقيلة من نظيره التونسى، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما على ملعب "استاد الدفاع الجوى"، وذلك بمشاركة صلاح.

وأحرز رباعية المباراة، اللاعب عيسى العيدوني لصالح المنتخب التونسى فى الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وبعدها بأربع دقائق سجل حمدي فتحي هدفا في مرماه عن طريق الخطأ، بينما جاء الثالث لنسور قرطاج عن طريق اللاعب حمزة رفيعة فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء هدف الفراعنة الوحيد عمر كمال فى الدقيقة الـ34 من عمر المباراة.

وانتقد رواد منصات التواصل الاجتماعى، وبعض من النقاد الرياضيين، الأداء الذى يظهر عليه صلاح فى مشاركاته مع المنتخب الوطنى، والتى يصفها البعض بأنها مشاركات "روتينية" فقط، ويتخاذل فى الأداء مع منتخب بلاده.

وقدم محمد صلاح أداء باهت جداً فى تلك المباراة، مما أثار غضب الجماهير المصرية المتابعة للقاء، وقام البعض بمقارنة أداءه مع المنتخب وأداءه مع فريقه ليفربول فى الفترة الأخيرة، بالرغم من عدم مشاركته فى المباراة الأولى فى التوقف الدولى أمام إثيوبيا "بناءً على طلبه" والتى حقق فيها الفراعنة الفوز بهدف نظيف.

وخاض صلاح فى الفترة الأخيرة مع المنتخب الوطنى 4 مباريات من أصل 6، لم ينضم لقائمة المباراتين لوديتهما، ولم يحرز سوى هدفين فقط، بينما لعب مع ليفربول 4 مباريات ضمن منافسات الدورى الإنجليزى، أحرز خلالها هدفين، وأسهم فى صناعة هدفين، وقوة أداءه يؤثر بشكل كبير على انتصارات الفريق الإنجليزى.