ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بالوادي الجديد

سرقة الدراجات النارية
سرقة الدراجات النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالوادى الجديد تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من (طالب، مدرس - مقيمان بدائرة القسم) بسرقة دراجتيهما النارية.
 بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية، أرشدوا عن الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالأرض الزراعية الخاصة بأحد المتهمين بدائرة القسم.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي بالوادي الجديد سرقة الدراجات النارية
ads