ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بالوادي الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالوادى الجديد تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من (طالب، مدرس - مقيمان بدائرة القسم) بسرقة دراجتيهما النارية.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية، أرشدوا عن الدراجتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالأرض الزراعية الخاصة بأحد المتهمين بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.