هاشتاج «السجون المصرية 5 نجوم» يتصدر موقع التواصل

تصدر هاشتاج «السجون المصرية 5 نجوم» موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم بعد تداول عدد من الصور والفيديوهات زعمت جماعة الإخوان الارهابية أنها من داخل مراكز الاصلاح والتأهيل في مصر ظهرت فيها محتويات غرف الاحتجاز كغرف الفنادق بعد تطويرها وفي هذا السياق ترصد البوابة نيوز اوجه التطوير في تلك المراكز .

وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية نموذجا متميزا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي وتعكس افاق التطوير والتحديث والعصرية حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها .

تم إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل في كافة محافظات الجمهورية وأغلق أكثر من 45 سجنا عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لترفع الداخلية شعار مراكز الإصلاح هي الوجه الآخر للسجون حيث تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحا في المجتمع عقب قضاء العقوبة حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون هو الأكبر على مستوى العالم

تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة

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