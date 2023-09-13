حياة كريمة تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة "أنت الحياة" بمحافظتين لأول مرة

علقت هند جلال، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، على إطلاق حياة كريمة مبادرة “أنت الحياة” بمحافظتين لأول مرة، قائلة إن المبادرة توعوية موسعة وتستهدف لخلق حالة من التوعية في القرى والريف بجانب تقديم الخدمات لأهالي قرى الريف المصري.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هذه المرة مختلفة في كون العمل يتم في محافظتين معا هما الإسكندرية وبني سويف، مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي لتواجد المبادرة مع استهداف تقديم كل الخدمات المتاحة لكل فئات المجتمع في المنطقة التي تعمل بها، مشيرة إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع أكثر من 15 جهة ووزارة وهدفها الأساسي تنمية المجتمع.

كما لفتت مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إلى أنه قبل بدء العمل في أي محافظة يتم عمل دراسة ديموجرافية لخصائص السكان مع استهداف القضايا التي تحظى باهتمام أهالي القرية والحرص على تقديم الوظائف والأنشطة الترفيهية، موضحة أنه يتم إطلاق مبادرة “اتكلم هنسمعك” وهي الأولى الخاصة بالصحة النفسية.

