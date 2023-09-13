محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لمنظومة النظافة وصيانة أعمدة الإنارة

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود ورفع الإشغالات وتجمعات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين.

وتابع محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية بتلا وبركة السبع ومنوف والباجور وحي غرب شبين الكوم، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات والأتربة بكل الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية.

كما تم رفع الإشغالات الموجودة بشارع بنها بطريق الباجور بنها بقرية اسطنها، وعدد من شوارع مدينة تلا والشهداء، وذلك لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وكذا صيانة كشافات أعمدة الإنارة بكفر العشري ببرهيم مركز منوف، ورفع 100 طن نواتج تطهير مصرف مسجد سيدى وصيف بقرية ميت برة مركز قويسنا بطريق المقابروترعة سيدى عيسى ببرهيم بمنوف، وكذا رفع المخلفات بجسر مصرف سبل بجزى بمنوف.