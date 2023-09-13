أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في اسواق ومحلات الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، رغم تراجع الطلب و زيادة المعروض، بالإضافة إلى استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي دفع الأسعار إلى تحركات عرضية في نطاقات ضيقة، ما أدى إلى استقرار نسبي في أسواق الذهب خلال الأيام الماضية.

سجل جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر انتشارا وإقبالا في السوق المصري) نحو 2195 جنيهًا للبيع، و2185 جنيها للشراء.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم، ليسجل نحو2514.25 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

وصعد سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة عند مستوي 2304.75 جنيه للبيع، و2294.25 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء نحو1885.75 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

وزاد سعر الذهب عيار 14 اليوم ليسجل نحو 1466.75 جنيه للبيع، و1460 جنيها للشراء.

وعن سعر الذهب عيار 12، فسجل نحو 1257.25 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار 9 فسجل نحو942.75 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) نحو 17600 جنيه للبيع، و17520 جنيهًا للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 ( و تزن حوالي 31.1جراما من الذهب و احد اهم ادوات الاستثمار و التحوط ) نحو 1914 دولارا للبيع، و1913 دولارا للشراء .

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و في البورصات العالمية للذهب، تراجعت أسعار الذهب عالميا، وهبط سعر الاونصة إلى مستوى الـ 1910دولارا، وفي مصر شهدت أسعار الذهب تذبذب طفيف مقارنتا بما حدث في أسعار الذهب عالميا.

وتترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع كونها تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.