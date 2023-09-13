البطريرك يحتفل بالقداس مع آباء السينودس بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والخمسين لسيامته الكهنوتية

شهد، مساء الثلاثاء، احتفال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بالقداس الإلهي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والخمسين لسيامته الكهنوتية (12 سبتمبر 1971 – 12 سبتمبر 2023)، وذلك على مذبح كنيسة مار أفرام في مقرّ مطرانية الموصل، حيث يترأّس غبطته حالياً اجتماعات السينودس المقدس، في قره قوش – العراق.



شارك في القداس آباء السينودس، وهم: مار ديونوسيوس أنطوان شهدا رئيس أساقفة حلب، ومار برنابا يوسف حبش مطران أبرشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، ومار يوحنّا بطرس موشي رئيس الأساقفة السابق لأبرشية الموصل وتوابعها ومستشار الأبرشية، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار تيموثاوس حكمت بيلوني الأكسرخوس الرسولي في فنزويلا، ومار فولوس أنطوان ناصيف الأكسرخوس الرسولي في كندا، ومار متياس شارل مراد النائب العام لأبرشية بيروت البطريركية، ومار نثنائيل نزار سمعان مطران أبرشية حدياب – أربيل وسائر إقليم كوردستان، ومار يعقوب أفرام سمعان النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، ومار فلابيانوس رامي قبلان المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا، ومار أثناسيوس فراس دردر النائب البطريركي في البصرة والخليج العربي، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، ومار أفرام إيلي وردة مطران أبرشية القاهرة والنائب البطريركي في السودان، ومار اسحق جول بطرس مدير إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية بدير الشرفة ومسؤول راعوية الشبيبة، ومار بنديكتوس يونان حنّو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، ومار يوليان يعقوب مراد رئيس أساقفة حمص وحماة والنبك.



كما شارك في القداس الأباتي سمعان أبو عبدو الرئيس العام الأسبق للرهبانية المارونية المريمية ورئيس دير القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيلة – كسروان، والذي يلقي مواعظ الرياضة الروحية على آباء السينودس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب روني موميكا أمين سرّ مطرانية الموصل، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.



وبعد الإنجيل المقدس، تأمّل البطريرك بعطايا يسوع للكاهن منذ رسامته الكهنوتية، قائلاً: "اليوم ذكرى رسامتنا الكهنوتية، وهي ذكرى لشكر الرب وللفرح والتأمّل ومراجعة الذات.

بعد سيامتنا الكهنوتية، قدّسنا قداسنا الأول، ونحن نتمنّى أن يكون قداسنا كلّ يوم في حياتنا هو كالقداس الأول".



وأردف البطريرك قائلا نسأل الرب أن يباركنا كي نكون حسب وعدنا له الذي تعهّدناه يوم سيامتنا الكهنوتية وحين احتفلْنا بقداسنا الأول، ذبيحة الخلاص، لأول مرّة. وكلّنا نعيش معاً هذا الجوّ، جوّ المحبّة والمخافة والإعجاب بالرب الذي يدعونا ويقوّينا بنعمته رغم ضعفنا ونقائصنا".



وختم بالقول: "نتمنّى لكم جميعاً أن تكملوا حياتكم الكهنوتية والأسقفية دائماً بهذا الحماس الذي كنتم تعيشونه في قداسكم الأول، ونسأل الرب أن يعضدنا كي نتابع مسيرة خدمتنا للكنيسة بالأمانة التامّة والتفاني والإخلاص. ونرجو منكم أن تصلّوا من أجلنا كي تنال خدمتنا رضى الرب، وتكون لتمجيد اسمه القدوس، ورفع شأن كنيسته المقدسة التي افتداها بدمه الثمين، وخير المؤمنين وخلاص نفوسهم".