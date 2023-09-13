مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، منخفضًا 78.88 نقطة ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أنابيب السعودية، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، والمصافي، والأسماك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 % و10.00 %.

فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والمنجم، وعذيب للاتصالات، وسابك، وأنابيب السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" منخفضًا 191.29 نقطة ليقفل عند مستوى 22365.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 67.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين ألف سهم.